11 şirketin borçlanmasına onay verildi

Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı

Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ, tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik 2 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.