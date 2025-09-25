11 şirketin borçlanmasına onay verildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 25 Eylül 2025 tarihinde 2025/51 numaralı bültenini yayınladı. Bültende 11 şirketin borçlanma aracı ihracına yönelik başvurularına onay verildi.
Onay verilen başvurular şöyle:
1. Deniz Finansal Kiralama A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 6.000.000.000 TL
Satış türü: Nitelikli yatırımcı
2. Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 3.500.000.000 TL
Satış türü: Nitelikli yatırımcı
3. Palmet Enerji A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 1.500.000.000 TL
Satış türü: Nitelikli yatırımcı
4. Otosor Otomotiv A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 3.000.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
5. QNB Faktoring A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 10.750.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
6. Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 6.500.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
7. Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 2.000.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
8. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 4.500.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
9. Halk Finansal Kiralama A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 4.000.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
10. Koç Finansman A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 1.550.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
11. Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 321.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
