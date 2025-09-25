11 şirketin borçlanmasına onay verildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 25 Eylül 2025 tarihinde 2025/51 numaralı bültenini yayınladı. Bültende 11 şirketin borçlanma aracı ihracına yönelik başvurularına onay verildi.

25.09.2025 22:32:200
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/51 sayılı bülteninde, on bir şirketin borçlanma aracı ihracı başvurularına onay verildi. Onaylanan ihraçlar, nitelikli yatırımcıya ve tahsisli satış yöntemleriyle gerçekleştirilecek.

Onay verilen başvurular şöyle:

1. Deniz Finansal Kiralama A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 6.000.000.000 TL

  • Satış türü: Nitelikli yatırımcı
    Deniz Finansal Kiralama AŞ, nitelikli yatırımcılara yönelik 6 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay aldı.

  • 2. Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

    • İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

    • Nominal ihraç tavanı: 3.500.000.000 TL

    • Satış türü: Nitelikli yatırımcı
      Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ, nitelikli yatırımcılara yönelik 3,5 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.

3. Palmet Enerji A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 1.500.000.000 TL

  • Satış türü: Nitelikli yatırımcı
    Palmet Enerji AŞ, nitelikli yatırımcılara yönelik 1,5 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.

4. Otosor Otomotiv A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 3.000.000.000 TL

  • Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
    Otosor Otomotiv AŞ, tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik 3 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.

5. QNB Faktoring A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 10.750.000.000 TL

  • Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
    QNB Faktoring AŞ, tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik 10,75 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.

6. Dünya Varlık Yönetim A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 6.500.000.000 TL

  • Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
    Dünya Varlık Yönetim AŞ, tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik 6,5 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.

7. Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 2.000.000.000 TL

  • Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
    Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ, tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik 2 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.

8. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 4.500.000.000 TL

  • Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
    AG Anadolu Grubu Holding AŞ, tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik 4,5 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.

9. Halk Finansal Kiralama A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 4.000.000.000 TL

  • Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
    Halk Finansal Kiralama AŞ, tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik 4 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.

10. Koç Finansman A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 1.550.000.000 TL

  • Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
    Koç Finansman AŞ, tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik 1,55 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.

11. Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 321.000.000 TL

  • Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
    Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ, tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik 321 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.

