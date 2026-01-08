ECB Anketi: Tüketicilerin enflasyon beklentisi yükseldi

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Kasım 2025'e ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi, tüketicilerin enflasyon öngörülerinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

8.01.2026 14:17:460
Paylaş Tweet Paylaş
ECB Anketi: Tüketicilerin enflasyon beklentisi yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranını Kasım 2025'te yüzde 2,1, Aralık 2025'te yüzde 2 olarak açıklamıştı.

Ancak ECB'nin yeni açıklanan anketine göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin gelecek 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,8 oldu. Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi ise yüzde 2,5 olarak kayıtlara geçti.

Her iki beklentinin de ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde olması dikkati çekiyor. Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri, bir önceki aya göre 0,2 puan düşerek yüzde eksi 1,3'e indi.

ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi aylık yayımlanıyor

Anket, Avro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika gibi 11 ülkede yaklaşık 19 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor. Enflasyon beklentileri, Merkez Bankasının para politikasında önemli rol oynuyor. ECB'nin faiz artırımları konusunda ne kadar ileri ve hangi hızda gideceği enflasyon görünümünü belirleyecek.

Öte yandan, ECB, 18 Aralık'ta piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini sabit tutmuştu. Banka, refinansman faizini yüzde 2,15, mevduat faizini yüzde 2 ve marjinal fonlama faizini yüzde 2,40'ta sabit bıraktı.

ECB, Avro Bölgesi'ndeki mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz, eylül ve ekim aylarında indirimlere ara vermişti. Banka, aralıkta Avro Bölgesi'ndeki temel faiz oranlarını art arda dördüncü kez değiştirmeme kararı almıştı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Merkez Bankası rezervleri 189,1 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 189,1 milyar dolar oldu

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Bakan Bolat "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni değerlendirdi

Bakan Bolat "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni değerlendirdi

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (8 Ocak 2026)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (8 Ocak 2026)

Mücevher sektörü ihracatta rekor kırdı: En fazla ihracat yapılan 5 ülke hangileri oldu?

Mücevher sektörü ihracatta rekor kırdı: En fazla ihracat yapılan 5 ülke hangileri oldu?

Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı

Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı

Yorum Yaz