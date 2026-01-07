Sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme (7 Ocak)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan bir hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

7.01.2026 10:32:290
Paylaş Tweet Paylaş
Sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme (7 Ocak)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım A.Ş. (AGROT) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım A.Ş. (AGROT)

%100 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 3,215 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Borsa İstanbul güne rekorla başladı

Borsa İstanbul güne rekorla başladı

Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor

Halka arzdan elde ettiği gelirle hangi alanlarda yatırım yapacak?

Halka arzdan elde ettiği gelirle hangi alanlarda yatırım yapacak?

Borsa İstanbul'dan dün 2 hisseye tedbir kararı geldi (5 Ocak)

Borsa İstanbul'dan dün 2 hisseye tedbir kararı geldi (5 Ocak)

Yorum Yaz