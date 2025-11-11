“2026 dengeli büyüme yılı olacak”

Pegasus Hava Yolları, Atatürk’ün vefatının 87’nci yılı kapsamında Çanakkale’de düzenlenen anma programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda şirketin dokuz aylık performansı ve 2026 stratejisi paylaşıldı.

Pegasus, Ocak–Eylül döneminde yolcu sayısını geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artırarak yaklaşık 32 milyona ulaştırdı. Uluslararası hatlardaki yolcu sayısı 20,5 milyona yükseldi ve yüzde 17’lik büyüme kaydedildi. Kapasite AKK bazında yüzde 16 artırılırken doluluk oranı yüzde 87,4 seviyesinde korundu. Aynı dönemde gelirler 2,6 milyar avroya ulaştı.

Pegasus CEO’su Güliz Öztürk, küresel havacılık sektöründe maliyet baskılarının belirginleştiğine dikkat çekti. Öztürk, şirketin pandemi sonrası dönemde filosunu gençleştirdiğini, uçuş ağını genişlettiğini ve dijitalleşme yatırımlarını hızlandırdığını belirterek, “Pegasus’u geleceğin rekabet koşullarına hazırladık. Bugün global çapta sektör genelinde en kuvvetli operasyonel kârlılık gösteren havayolları arasındaki yerimizi koruyoruz. 2026 yılı ise kapasite arzında daha kontrollü, daha optimize bir stratejiye yöneleceğimiz, biraz soluklanıp olgunlaşacağımız bir yıl olacak. Aynı zamanda uzun vadeli büyüme hikayemizi planlamaya ve icra etmeye devam edeceğiz” dedi.

Şirketin halihazırda 124 uçaktan oluşan bir filosu bulunuyor. Öztürk, geçen yıl Boeing ile imzalanan 100’ü kesin, 100’ü opsiyonel toplam 200 uçaklık anlaşmanın filonun uzun vadeli dönüşümü açısından stratejik önem taşıdığını söyledi. İlk teslimatlar 2028’den itibaren filoya katılacak.

120 milyon dolarlık yatırım





Pegasus, filo büyümesine paralel olarak bakım kapasitesini artırmak için yeni bir hangar kompleksi yatırımı yapıyor. Hafif ve ağır bakım ile uçak boyama operasyonlarını kapsayan yatırım kapsamında ilk etap olan “Boya ve Hat Bakım” hangarlarının Ocak 2026’da hizmete açılması planlanıyor. Toplam 120 milyon dolar seviyesindeki yatırım tamamlandığında şirketin dış bakım ihtiyacının azalması ve operasyonel verimliliğin artması bekleniyor.

Pegasus, dijitalleşmeyi ve sürdürülebilirliği gelecek dönem stratejisinin temel başlıkları arasında konumlandırıyor. Pegasus Innovation Lab üzerinden yürütülen yapay zeka ve veri odaklı uygulamaların misafir deneyimine entegre edildiği aktarıldı. Öztürk, filonun gençleştirilmesi, yakıt verimliliği yüksek uçaklara geçiş ve operasyonel optimizasyonun şirketin karbon azaltım stratejisinin merkezinde yer aldığını vurguladı. Ayrıca SAF kullanımının artırılması, yer operasyonlarında enerji verimliliği ve dijital süreçlerle kağıt tüketiminin azaltılması gibi uygulamaların sürdüğünü belirtti. Sosyal alanda ise kadınların havacılık ve teknoloji alanındaki temsiliyetini artırmaya yönelik projelerin, gençlere yönelik eğitim ve istihdam programlarının sürdüğü ifade edildi.

Öztürk, önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: “Bugüne kadar çok hızlı koştuk. Şimdi bu koşunun değerini görünür kılma zamanı. Pegasus olarak önümüzdeki dönemi verimlilik, dijital derinleşme, dengeli büyüme ve sürdürülebilir rekabet gücü vizyonuyla yöneteceğiz.”