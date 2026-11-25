Şirketlerin yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, küresel piyasalar üzerinde satış baskısı oluşturmaya devam ediyor.

ABD'li Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın 3 Aralık'ta ABD Senatosu'nda vermesi beklenen ifade de piyasaların odağında bulunuyor. Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılan soruşturma da piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor.

New York Times'ın haberine göre Jensen Huang, şirkete dönüşünün ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısıyla gerçekleşmediğini belirtti. Öte yandan The Wall Street Journal gazetesinin ABD'nin Çin, Avrupa Birliği (AB) ve 14 ülkeye yönelik gümrük vergilerini artırmaya hazırlandığına yönelik haberi de küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi.

Asya tarafında ise yapay zeka kaynaklı endişelerle bölgedeki teknoloji şirketlerinin hisselerinde keskin satışlar yaşanırken, ABD'nin olası yeni gümrük tarifelerine ilişkin haberlerle bölge endekslerinde Hindistan hariç negatif bir seyir öne çıkıyor.

Şanghay Komünist Partisi Sekreteri Chen Jining ile ülkenin bilim ve teknoloji bakanlığından üst düzey bir yetkili hakkında, parti disiplin kurallarını ve yasaları ciddi şekilde ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma yürütüldüğüne dair haberler de Çin borsasındaki satış baskısında etkili oldu.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6,16 azalışla 4.697,51 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,62 kayıpla 57.110 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9 değer kaybıyla 3.479 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 kayıpla 22.022 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 2,3 yükselişle 84.331 puanda seyrediyor.