Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında, ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği beklentileriyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de enflasyonla mücadele süreci devam ederken, Fed'in faiz indirim patikasına yönelik belirsizlikler varlığını koruyor. Ülkede enflasyonun tekrar güç kazanabileceğine yönelik endişeler Fed yetkililerinin daha temkinli bir yol izlemesine neden olurken, açıklanan istihdam verilerinin işgücü piyasasının güçlü kaldığına işaret etmesi geçen günlerde Fed'in faiz indirimlerine yönelik artan iyimserlikleri azalttı. Asya tarafında artan küresel risk algısıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

- Japonya piyasalarında "Takaiçi" iyimserliği devam ediyor

Japonya'da erken genel seçimlerinden zaferle ayrılan Takaiçi Sanae'nin piyasalardaki olumlu etkisi varlığını korurken, bölge genelinde teknoloji hisseleri pozitif alanda konumlanıyor. Dün Japonya'daki tatil sonrası ülke piyasalarında yeni rekor görülürken, Nikkei 225 endeksi ilk kez 58 bin seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ülkede makroekonomik veri akışı da yakından takip edilirken, Japonya'da, ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

- Japon yetkiliden kur oynaklığı mesajı

Japon yenine ilişkin gelişmeler de bölge piyasalarının odağında bulunurken, yeni işlem gününde dolar/yen paritesi yüzde 0,1 yükselişle 153,3 seviyesinde bulunuyor.

Gelişmiş para birimlerine karşı değer kaybeden Japon yeni ekonomi yetkililerinin ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürürken, Japonya Maliye Bakan Yardımcısı ve üst düzey döviz yetkilisi Atsushi Mimura, yenin dolar karşısında sert yükselişinin ardından kur hareketlerine karşı tetikte olmaya devam ettiklerini söyledi.

Mimura, ABD istihdam verilerinin ardından kur kontrolü yapıp yapmadıklarına dair çeşitli spekülasyonlar olduğunu belirterek, bunlara yorum yapmayacağını ancak politikalarının değişmediğini aktardı. Teyakkuzlarını azaltmadıklarını kaydeden Mimura, Tokyo'nun ABD yetkilileriyle yakın temas halinde olduğunu da dile getirdi.

- Güney Koreli yarı iletken hisseleri ralliye devam ediyor

Güney Kore tarafında ise yapay zeka sektörüne yönelik iyimserliklerin bölgedeki tedarikçi firmaları olumlu etkilemesiyle alış ağırlıklı bir görünüm öne çıkıyor. Kospi endeksinde işlem gören Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 8,9, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 6,3 ve SK Hynix'in hisseleri yüzde 2,6 yükselişle işlem gördü.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 57.731 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,1 artışla 5.522 puandan günü tamamladı. Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 4.133 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,1 düşüşle 27.009 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,5 azalışla 83.766 puan seviyesinde bulunuyor.