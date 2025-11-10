Asya borsaları olumlu beklentilerle pozitif seyrediyor

ABD'li teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin etkisiyle küresel piyasalarda geçen hafta karışık bir seyir öne çıkmıştı. Yeni haftada ABD'de federal hükümetin tarihin en uzun süreli kapanışının sona ereceğine dair umutlar piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı.

ABD Senatosunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 40 gün hükümetin kapalı kalmasının ardından hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya vardı. Senato hükümetin kapanmasını sona erdirecek yasa tasarısı için prosedür oylamasını 60'a 40 oyla kabul etti.

Yasa tasarısı Senatoda onaylandıktan sonra ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek ve buradan da geçerse Beyaz Saray'a gönderilecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu tasarıyı imzalamasıyla birlikte hükümetin yeniden açılması bekleniyor.

ABD'de hükümetin tekrar açılmasına yönelik gelişmeler ve iyimserlikler Asya piyasalarında olumlu karşılanırken bölge endeksleri yeni haftaya alıcılı bir seyirle başladı.

- Çin'de deflasyon görünümü devam ediyor

Bölgede açıklanan veriler de yatırımcıların odağında bulunuyor. Çin'de ekimde tüketici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 artarken üretici fiyat endeksi yüzde 2,1 geriledi. Ülkede tüketici fiyat endeksi eylül ayında yüzde 0,3 azalmıştı. Çin'de açıklanan enflasyon verileri ülkede üretici fiyatlarında deflasyonun sürdürdüğünü ortaya koydu.

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç problemleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün yanı sıra ABD'nin tarife politikasının yarattığı belirsizlikler Çin ekonomisini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

- BoJ'un izleyeceği yol haritası yakından izleniyor

Güney Kore tarafında ise temettü gelirlerinden daha az vergi alınacağına dair haberler Güney Kore borsasındaki sert yükselişte etkili oldu.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikası toplantısındaki görüşlerin yayımlandığı özette Bankanın üyeleri yakın vadede faiz oranlarını artırmak için artan bir gerekçeler görürken bazıları şirketlerin ücret artış ivmesinin sürdürülmesinin sağlanması gerektiğini savundu.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ise bugün yaptığı açıklamada BoJ'un uygun para politikası izleyeceğini düşündüğünü ifade ederek, Japonya'nın sadece maliyet etkisi açısından değil ücret büyümesinin de etkisiyle yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşabileceğini umduğunu söyledi.

BoJ'un gelecek dönemde sıkılaşmayı sürdüreceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ederken para piyasalarındaki fiyatlamalarda 23 Ocak toplantısında bankanın 25 baz puan artırımına gitmesi yüzde 85 ihtimalle fiyatlanıyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,33 yükselişle 50.946 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,02 artışla 4.073 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 4.017 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 primle 26.645 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 83.662 puanda seyrediyor.