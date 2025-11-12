Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 yükselişle 582,4 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 9.917 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 24.287 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 8.191 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 44.757 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,6 yükselişle 16.490 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda ABD'de federal hükümetin açılmasına yönelik sürecin hız kazanması ile zayıf gelen istihdam verileri sonrası, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin yükselmesi risk iştahını beslerken teknoloji hisselerindeki kayıplar, yatırımcıları temkinli iyimserlik tarafında tutuyor.

- Almanya'da enflasyon, beklentilere paralel geldi

Avrupa borsaları da ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair beklentilerle yükselirken Almanya'da ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,3 artışla beklentilere paralel gerçekleşti.

Almanya'da açıklanan tüketici enflasyonu, yıllık bazda ise yüzde 2,3 seviyesine gelirken bu veri geçen aya göre sınırlı da olsa gerilemeye işaret etti.

Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesine yönelik girişimler yakından takip edilirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan zirvenin hazırlık sürecini ele almaya hazır olduklarını bildirdi.

Analistler, günün geri kalanında bölge genelinde veri gündeminin sakin olacağını, ABD'de ise haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini söyledi.