Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,9 artışla 627,3 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 25.072 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 primle 10.664 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,7 artışla 8.459 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 kazançla 18.060 puan seviyesinde bulunurken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 46.109 puandan işlem görüyor. Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında artan jeopolitik gerginlikler fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi verilerine çevrildi.

ABD ve İran arasındaki gerilimin tırmanması piyasalarda risk algısının artmasına neden olurken, ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu sürecin nereye evrileceğinin 10 gün içinde görüleceğini söyledi. Öte yandan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde büyüme eğilimini sürdürmesinin beklendiğini duyurdu.

Diğer taraftan Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, üye ülkelerin sanayisini canlandırmayı ve kamu alımlarında Avrupa şirketlerine öncelik vermeyi hedefleyen planına yönelik itirazlar artıyor. Kamu alımlarında "Made in Europe" şartını da içeren ve Avrupa sanayisini desteklemeyi amaçlayan teklifin şubat ayı içinde açıklanması beklenirken, komisyon içindeki birimlere gönderilen taslak metin sert eleştiriler aldı.

Taslağı hazırlayan ekipten sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne'nin çalışmasına, komisyonun 9 farklı birimi olumsuz geri bildirim verdi. Bu geniş kapsamlı itirazlar, daha önce de ertelenen ve son olarak 26 Şubat'ta açıklanması öngörülen yasanın bir kez daha ertelenmesi riskini doğurdu. Makroekonomik veri tarafında ise pozitif veri akışı, bölge borsalarındaki risk iştahını artırdı. İngiltere'de ocak ayına ilişkin perakende satışlar aylık bazda yüzde 1,8 artış kaydetti. Ülkede perakende satışlar aralık ayında yüzde 0,4 yükselmişti.

Perakende satışlar yıllık bazda ise yüzde 4,5 arttı. Bir önceki ay yıllık bazda yüzde 1,9 artış görülürken, daha önce açıklanan yüzde 2,5'lik yıllık büyüme verisi aşağı yönlü revize edildi. Öte yandan, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocak ayında beklentilerin üzerinde geriledi. Üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 3 azalırken, aylık bazda yüzde 0,6 azalarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Bununla birlikte ülkede imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,7, hizmet sektörü PMI 53,4 ve bileşik PMI 53,1 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD'de büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.