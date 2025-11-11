BİST’ten dün üç hisseye tedbir kararı geldi

BİST dün KAP'a yaptığı bildirimde, üç hisseye tedbir kararı verdiğini açıkladı.

11.11.2025 09:57:550
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 10 Kasım 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO), Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş (ADESE) ve Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında TDGYO.E payları 11/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş (ADESE) ve Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ADESE.E ve EMKEL.E payları 11/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

