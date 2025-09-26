Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 azalışla 11.366,82 puandan başladı.

26.09.2025 10:00:500
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,09 değer kazanarak 11.377,55 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,73 puan ve yüzde 0,09 azalışla 11.366,82 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,42 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,52 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamaları ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle negatif seyrederken, bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 puanın destek, 11.500 ve 11.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

