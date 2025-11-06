Borsa İstanbul'dan 2 hisseye tedbir kararı

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 6 Kasım 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) ve Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında TMPOL.E payları 07/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IEYHO.E payları 07/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.