Borsa İstanbul'dan 4 hisseye tedbir kararı geldi

BORLS, KLRHO, LYDYE ve PRDGS hisseleri hakkında tedbir kararı alındığı bildirildi

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 4 Kasım 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS), Kiler Holding A.Ş. (KLRHO), Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PRDGS) ve Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. (LYDYE) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BORLS.E, KLRHO.E, LYDYE.E ve PRDGS.E payları 05/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.