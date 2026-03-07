Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse hangileri oldu? (2-6 Mart)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,74 düşüşle 12.792,81 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 12.746,23 puanı, en yüksek 13.456,56 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde mali endeks yüzde 7,90 düşüşle 17.685,73 puana, hizmetler endeksi yüzde 6,82 azalışla 11.266,56 puana ve sanayi endeksi yüzde 2,70 kayıpla 16.218,50 puana gerilerken, teknoloji endeksi yüzde 2,83 artışla 39.310,92 puana çıktı.

- Katılımevim Tasarruf Finansman en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 29,98 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ oldu.

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'yi yüzde 18,08 ile Tüpraş, yüzde 17,86 ile Destek Finans Faktoring AŞ izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 40,87 ile Kiler Holding, yüzde 24,50 ile Borusan Birleşik Boru, yüzde 12,35 ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 520 milyar 760 milyon lirayla ASELSAN, 569 milyar 100 milyon lirayla Garanti BBVA ve 537 milyar 600 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu. 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,46 düşüşle 7 bin 202 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,45 azalışla 48 bin 503 liraya indi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,23 artarak 44,0620 lira olurken, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,75 düşerek 50,9710 lira oldu. Geçen hafta 59,1420 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,49 düşerek 58,8500 liraya indi. İsviçre frangı da yüzde 1,17 değer kaybederek 56,44350 liradan alıcı buldu.