Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,02 ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 10.800,60 puanı ve en yüksek 11.044,41 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,10 üstünde 10.972,63 puandan tamamladı.

- 1000 Yatırımlar Holding en çok prim yapan hisse

1000 Yatırımlar Holding AŞ'yi, yüzde 14,51 ile Çan2 Termik ve yüzde 12,82 ile Destek Finans Faktoring AŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 9,18'le Grainturk Holding AŞ, yüzde 7,78'le Batıçim Batı Anadolu Çimento ve yüzde 6,24'le İpek Anadolu Sigorta olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 823 milyar 80 milyon lirayla ASELSAN, 615 milyar 300 milyon lirayla Garanti BBVA ve 457 milyar 222 milyon lirayla Koç Holding oldu.



