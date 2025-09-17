Borsada bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (17 Eylül)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 1 hissede nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün yani 17 Eylül... Sermaye artırımı yapacak 1 şirkette de bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün.

17.09.2025 10:12:100
Borsa İstanbul'da bugün 1 hissenin fiyatında temettü, 1 hissenin fiyatında ise bedelsiz bölünme nedeniyle düzeltme var. Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Açıklamaya göre, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 4,0 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 3,40 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 521 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)


Açıklamaya göre, Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT)

  • %207,10382 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
  • Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 8,023 TL
  • (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

