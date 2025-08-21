Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (21 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün hak kullanımından dolayı 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldığını duyurdu.

21.08.2025 09:59:230
Paylaş Tweet Paylaş
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (21 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul A.Ş., Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldığını duyurdu.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,2492835 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,2118909 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 27,931 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Ayrıca açıklamaya göre, Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ETILR) paylarının fiyatında, bedelli sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ETILR)

  • %100 Bedelli Sermaye Artırımı
  • Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 5,77 TL
  • (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

BIST 100 endeksi tarihinin en yüksek seviyesini gördü

BIST 100 endeksi tarihinin en yüksek seviyesini gördü

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkıyor

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkıyor

Tofaş’tan Stellantis açıklaması geldi

Tofaş’tan Stellantis açıklaması geldi

BİST’ten 1 hisseye tedbir kararı (20 Ağustos 2025)

BİST’ten 1 hisseye tedbir kararı (20 Ağustos 2025)

Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 700

Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 700

Yorum Yaz