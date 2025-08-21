Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (21 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün hak kullanımından dolayı 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldığını duyurdu.
Borsa İstanbul A.Ş., Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldığını duyurdu.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)
Ayrıca açıklamaya göre, Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ETILR) paylarının fiyatında, bedelli sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ETILR)