Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (21 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul A.Ş., Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldığını duyurdu.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,2492835 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,2118909 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 27,931 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)





Ayrıca açıklamaya göre, Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ETILR) paylarının fiyatında, bedelli sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ETILR)

%100 Bedelli Sermaye Artırımı

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 5,77 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



