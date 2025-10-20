Yüzde 400 bedelsiz onayı almıştı: Tarihi duyurdu

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan bir şirkette daha tarih belli oldu.

Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. SPK'dan yüzde 400 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Şirket bugün KAP'a bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihini duyurdu. Bu tarih 21 Ekim yani yarın. 

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

"Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) 21.07.2025 tarihinde yapmış olduğumuz Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurumuz Kurul'un 16.10.2025 tarih 55/1866 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 17.10.2025 tarih E-29833736-105.01.01.01-79765 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmişti. Onaylı İhraç Belgesi ve Tadil Metni ekte yer almakta olup, Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 21.10.2025 olarak belirlenmiştir"

