Dof Robotik (DOFRB) ne zaman borsada? Borsa işlem tarihi

Borsa İstanbul'da halka arz edilen son şirket Dof Robotik Sanayi A.Ş. oldu. Peki, Dof Robotik payları ne zaman borsada işlem görecek? İşte borsa işlem tarihi...

Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB) payları 11 Eylül'den itibaren borsada işlem görecek. Dün KAP'a yapılan haberde borsa işlem tarihi şöyle duyurulmuştu:

Dof Robotik Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 155.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 45.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 11/09/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 45 TL baz fiyat, "DOFRB.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.







