ÜFE ve TÜFE ile indirgendiğinde, martta en fazla reel getiri dolardan sağlanırken, en büyük kayıp borsa tarafında oldu.

TÜİK, mart ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,98, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,53 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.

ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından euro yüzde 1,60 ve külçe altın yüzde 0,83 yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi yüzde 0,18, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 3,48 ve BIST 100 endeksi yüzde 3,50 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 2,16, külçe altın yüzde 1,38 ve mevduat faizi yüzde 0,37 yatırımcısına kazanç sağlarken; DİBS yüzde 2,95 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,98 kayba yol açtı.

Yıllık olarak dolar sevindirdi, borsa üzdü

BIST 100 endeksi 3 aylık değerlendirmede ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,59, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,45 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Euro ise; ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,1, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,22 ile yatırımcısını en çok kayba uğratan araç olarak belirlendi.

6 aylık değerlendirmeye göre DİBS, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,31, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,48 yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı.

Aynı dönemde euro, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,98 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise dolar; ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,27, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,25 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, BIST 100 endeksi ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,28, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 27,74 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.