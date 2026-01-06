Borsa İstanbul'dan dün 2 hisseye tedbir kararı geldi (5 Ocak)

BİST KAP'a yaptığı bildirimde, iki hisseye tedbir kararı verdiğini açıkladı.

Borsa İstanbul'dan dün 2 hisseye tedbir kararı geldi (5 Ocak)

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 5 Ocak 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) ve Konfrut Tarım A.Ş. (KNFRT) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında HDFGS.E ve KNFRT.E payları 06/01/2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/02/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

