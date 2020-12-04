Kervan Gıda borsada işlem görmeye başladı

2020'nin 7. halka arzı olarak kayıtlara geçen Kervan Gıda Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Şirketin hissesi seansın ilk bölümünde yüzde 10 prim ile tavan yaptı.

Kervan Gıda hisseleri düzenlenen gong töreniyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

2020'nin 7. halka arzı olan Kervan Gıda halka arzdan 466 milyon TL'lik gelir elde etti. Şirketin hisseleri işlem görmeye başladıktan kısa süre sonra yüzde 10 prim yaparak tavan oldu.

Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar halka arz sonuçları ve halka arzı takip eden döneme ilişkin planlamalar üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Beklentimizin üzerinde talep geldi"

"Beklentimizin çok üzerinde bir talep geldi. 268 bin yatırımcıdan gelen taleple Türkiye'de rekora imza atılmış oldu. 85 ülkeye ihracat yapan bir firmayız. ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya'da kendi şirketlerimiz var. Bundan dolayı yurt dışında bilinen bir markayız. Uzun zamandır Norveç Yatırım Fonu halka arzlara katılmıyordu. Bizim halka arzımıza yüzde 7,7 ile katılım gösterdi. Böyle bir yabancı yatırımı Türkiye'ye getirdiğimiz için de çok mutluyuz. Bunun dışında bireysel yatırımcılardan da 34,2 kat talep geldi."