“Likiditesi yüksek hisselere ilgi artacak”

Türkiye’nin gri listeden çıkışı ve olası not artışına yönelik beklentilere dikkat çeken Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Atilla Esen’in piyasa beklentileri ve yatırımcılara tavsiyeleri şöyle...

Talip Yılmaz

Yerel seçimler sonrasında S&P’den not artışı ve Türkiye’nin gri listeden çıkma beklentisi, Borsa İstanbul’a yabancı girişlerini destekleyebilir. Bu süreçte endekste yukarı hareket bekleyen Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü ATILLA ESEN, “Bankacılık sektörünün yanı sıra likiditesi yüksek ulaştırma ve holding hisseleri öne çıkacaktır” diyor.

Bu yılın ilk çeyreği, özellikle borsa yatırımcısı açısından kazançlı oldu. Ekonomi yönetiminin uygulamalarının piyasalar üzerindeki olumlu algısının yanı sıra yurt dışı tarafta özellikle FED’in faiz indirimine ilişkin beklenti yaratan açıklaması, sermaye piyasaları cephesine olumlu yansıdı. Yerli yatırımcının ilgisinin yanında yabancı payında da artış eğilimleri gözlendi. Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından yılın ikinci çeyreğinde piyasalarda Türkiye’nin gri listeden çıkışı ve olası not artışına yönelik beklentilere dikkat çeken Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Atilla Esen’in piyasa beklentileri ve yatırımcılara tavsiyeleri şöyle:

Yılın ikinci çeyreğinde piyasaların ana gündem maddesi neler olacak?

Yılın ikinci çeyreğinde yerel seçim sürecinin sonlanmasıyla siyasi hareketlilik azalacak. Son radikal faiz artışı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın atacağı adımlar izlenecek. Bu süreçte hem gri listeden çıkmamıza hem not artışlarının devamına işaret edecek gelişmeler olursa yerli yatırımcı ilgisinin yanı sıra yabancı yatırımcı ilgisinin de seçici bile olsa artarak devamı beklenebilir. Enflasyon muhasebesinin uygulama sonuçları ve şirket kârları üzerinde etkisi, kısmen tahmin edilse bile bu konudaki gerçekleşmeler de önem arz edecek. Endeksin eski tabirle 3 sent seviyesi üzerine kalıcı olarak yükselmesi için bahsettiğim gelişmeleri takip etmek ve gerçekleşmeleri görmek önemli.

Borsada yılın ikinci çeyreğinde nasıl bir trend bekliyorsunuz?

Yerel seçimler sonrasında mayıs ayında beklenen S&P’den not artışı ve gri listeden Türkiye’nin çıkma ihtimaliyle birlikte oluşacak hikaye, Borsa İstanbul’a yabancı girişini hızlandıracaktır. Bu beklentilerle birlikte haziran ayı sonuna kadar yeni bir zirve seviyesini test etme olasılığı yüksek. Endeks aralığının 9.500- 10.000 aralığında olacağını düşünüyoruz.

Yabancı yatırımcı borsaya olan ilgisini nasıl değerlendiyorsunuz?

2019 yılından itibaren özellikle yurt içi yatırımcıların borsaya artan ilgisiyle yerli payının arttığını ve yabancı payının bu süre esnasında yüzde 27 seviyesine kadar azaldığını gördük. 2024 itibarıyla ise yabancı takas saklama oranı yüzde 36 seviyesine kadar yükseldi. Son dönemde Merkez Bankası’nın faizleri yüzde 50 seviyesine kadar çıkarması ve sıkılaştırma politikaları, yine Ortodoks politikalara dönüş açısından yabancı yatırımcılara verilen mesaj, Türkiye’ye yatırım konusunda algının olumluya dönmesine neden oluyor. Bu sürecin, yerel seçimler sonrasında atılacak adımlarla artarak devam etmesi mümkün.

Bu dönemde hangi hisseleri öneriyorsunuz? Portföy dağılımı nasıl olmalı?

2024’ün ikinci çeyreğinde öncelikle enflasyon muhasebesine uyum ve buna bağlı kârlılık değişimleri ön plana çıkacak. Artması beklenen yabancı ilgisiyle bankacılık sektörünün yanı sıra likiditesi yüksek olan ulaştırma ve holding hisseleri gözde olmaya devam edecek. Son 6 ayda olduğu gibi önümüzdeki 3 ay için de borsa ağırlıklı, fakat orta riskli bir portföy için geri kalan kısmın yarı yarıya altın ve sabit getirili bir TL varlığa yatırılması mantıklı olacaktır.

Haziran sonuna kadar gram altın nerede olur? Altındaki yükselişi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gram altında yükselişin haziran sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Kur tarafında yükselişler sınırlı kalmaya devam etse de devam edecektir. Bu da gram altında yükselişi destekleyecektir. Diğer taraftan ons altında FED’in faiz indirim beklentisi artmaya devam ettiği sürece, dolarda yaşanacak değer kaybı ve ABD tahvil faizlerinde oluşacak geri çekilme, ons altında yeni zirvelerin görülmesine neden olabilir. Bu durumda gram altında 2.500 TL seviyelerine doğru bir yukarı hareket görebiliriz.

Haziran sonuna kadar dolar/TL nerede olur? “Kontrollü seyir” devam eder mi? Gösterge faizde beklentiniz nedir?

Merkez Bankası mart ayında faizleri tekrar artırmaya başladı ve yüzde 45’ten yüzde 50 seviyesine çıkardı. Yine gerekirse daha fazla sıkılaştırma yapabileceğini, açıkladığı metin içinde yayınladı. Bu nedenle kur üzerinde belli bir süre baskı oluşması söz konusu olabilir. Özellikle yerel seçimler sonrasında olası yabancı girişinin olması ve not artışı beklentileriyle kurda yükselişlerin sınırlı kalmasının muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Gösterge faizde son TCMB faiz artışı sonrasında 1-2 puanlık daha yükselişin olması ve haziran ayı sonundan önce yüzde 50 seviyesi üzerinde zirvelerin oluşması muhtemel gözüküyor.



“FİNANSAL OKURYAZARLIK ARTMALI”



DİJİTAL KANALLARIN ETKİSİ Yerli yatırımcılar, 2020 yılından itibaren artan dijitalleşme, mobil uygulamalar, sosyal medya paylaşımları, mesafeli online hesap açılış süreçleri gibi ürünlerle sermaye piyasalarına ve bilgiye ulaşma konusunda daha konforlu hale geldi. Bu dönemde aracı kurumların gelirlerinin de artması yeni yatırımları ve kadroları destekleyen bir faktör oldu.



KURUMLARDAN DESTEK ALIN Yatırımcılar, bilgi paylaşımında bulunan kurumsal olmayan kişilerin değerlendirmeleriyle tüyo mantığıyla yatırım yapma konusunda temkinli olmalı. SPK lisansına sahip olmayan, bir aracı kurumda yatırım danışmanı olarak çalışmayan kişiler tarafından yapılan özellikle hisse bazlı değerlendirmeleri mutlaka çalıştıkları aracı kurumla değerlendirsinler. Bunun yanı sıra yatırımcılar finansal okuryazarlıklarını artırmak adına eğitimlere katılmalı.”











AHLATCI YATIRIM’IN AJANDASI



“Lisanslı personel sayımızı artırmak için kurum içi ve kurum dışı eğitimler düzenliyoruz. Üniversitelerde kariyer günleri düzenleyerek staj döneminden itibaren gençlerimizi sermaye piyasalarına kazandırmak istiyoruz. Dijitalleşme konusunda CRM bazlı çalışmalar, mobil ve online platformlar, sosyal medya paylaşımları, bilgi teknolojileri konusunda geliştirmelerle mevcut ve potansiyel yatırımcıların daha fazla hizmet aldığı bir kurum olacağız. Yine şubeleşme konusunda aksiyonlarımızı artıracağız. Şirketlerimizin halka arz sürecine aracılık ve danışmanlık güçlü yanlarımızdan biri olacak. Ahlatcı Holding ve Dünya Katılım Bankası’nın desteği ve yeni ürünleri, hedeflerimize ulaşmakta fazlasıyla katkı sağlayacak.”











