Meysu’nun halka arzında talep toplama süreci tamamlanıyor

Meysu’nun halka arzında talep toplama süreci bugün tamamlanıyor. Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin %40-50’sini kapasite artışı ve verimlilik yatırımlarına, %50-60’ını ise işletme sermayesinin güçlendirilmesine ayırmayı planlıyor.

Halka arz, Meysu’nun uzun yıllardır sürdürdüğü yatırım ve büyüme stratejisinin planlı bir adımı olarak öne çıkıyor. Şirket, büyük bölümü tamamlanan yatırımlarının operasyonel ve finansal karşılığını daha güçlü bir sermaye yapısıyla desteklemeyi hedefliyor.

Meysu CEO’su Osman Güldüoğlu, halka arzın şirketin uzun vadeli büyüme yolculuğunda planlı bir adım olduğunu belirterek, “Büyüme stratejimizi sürdürülebilir yatırımlar üzerine inşa ediyoruz. Bugün bu yatırımların somut sonuçlarını üretimden finansal performansa kadar her alanda net biçimde görüyoruz.” dedi.

Güldüoğlu, 2025 yılı dokuz aylık sonuçları itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemine göre şirketin miktarsal bazda yaklaşık %13 büyüdüğünü; brüt kârlılıkta %14, esas faaliyet kârında ise %32 artış kaydettiğini belirtti.

Meysu’nun yalnızca bir meyve suyu üreticisi olmadığını vurgulayan Güldüoğlu, entegre üretim yapısı ve geniş ürün portföyüne dikkat çekti: “Bugün topraktan rafa uzanan entegre üretim yapımızla; meyve suyunun yanı sıra gazlı içecekler, soğuk kahve, soğuk çay, limonata ve fonksiyonel ürün gruplarında faaliyet gösteren güçlü bir içecek şirketiyiz. Halka arzdan sağlanacak gelirin %40-50’sini kapasite artışı ve verimlilik yatırımlarına, %50-60’ını ise işletme sermayesinin güçlendirilmesine ayırmayı planlıyoruz.”

Yatırımların %90’ı Tamamlandı, 2026’da Kapasitede Önemli Artış Hedefleniyor

Halka arzdan elde edilecek kaynağın kullanım alanlarının net olduğunu belirten Güldüoğlu, mevcut yatırım sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti. Güldüoğlu, “Mevcut üretim kapasitemizi 182 milyon litreden 472 milyon litreye çıkaracak yatırım sürecimizin yaklaşık %90’ını tamamladık. Kayseri İncesu’daki yeni üretim tesislerimizde deneme üretimleri başladı. Kalan kısmın da tamamlanmasıyla 2026’nın ilk yarısı itibarıyla üretim kapasitemizde belirgin bir artış sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Güldüoğlu ayrıca, güçlü işletme sermayesinin hammadde tedariki, stok yönetimi ve operasyonel esneklik açısından kritik olduğuna dikkat çekerek, bu yapının artan üretim hacmini sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde destekleyeceğini vurguladı.

GES Yatırımı ile Enerjide Tam Bağımsızlık

Sürdürülebilirlik ve verimlilik yaklaşımının somut örneklerinden biri olan GES yatırımının Mart 2025 itibarıyla devreye alındığını belirten Güldüoğlu, bu yatırımın enerji maliyetlerine ve çevresel hedeflere doğrudan katkı sağladığını söyledi. Güldüoğlu, “Yaz aylarında üretim tesislerimizin enerji ihtiyacının tamamını GES’ten karşılıyoruz. Bu yatırım hem maliyetlerimizi aşağı çekiyor hem de çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimizi güçlendiriyor.” İfadelerini kullandı.

Halka arzın temel amaçlarından birinin kurumsallaşma olduğuna dikkat çeken Güldüoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Hedefimiz; büyük bölümü tamamlanmış yatırımların ekonomik değerini en verimli şekilde ortaya çıkaran, güçlü üretim altyapısına, disiplinli bir finansal yapıya ve sürdürülebilir büyüme anlayışına sahip bir Meysu yapısını daha da ileri taşımak.”