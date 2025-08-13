New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası açılışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,40 artarak 44.634,89 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 6.462,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,41 kazançla 21.769,99 puana yükseldi.

ABD'de beklenenden ılımlı gelen enflasyon verileri sonrası pay piyasalarındaki pozitif seyir sürüyor.

Ülkede dün açıklanan veriler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttığını ortaya koymuştu.

Enflasyon verilerinin, tarifelerden kaynaklanan fiyat baskılarının şimdilik sınırlı kaldığını gösterdiğini belirten analistler, verilerin Fed'e eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması için imkan tanıdığını aktardı.

Analistler, çekirdek enflasyonun yıllık bazda 5 ayın en yüksek seviyesine çıkmasına rağmen iş gücü piyasasında son dönemdeki zayıflama dikkate alındığında Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimalinin güçlendiğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda da Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın yıl sonuna kadar politika faizinde bir indirim daha yapması bekleniyor.



