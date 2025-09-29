Park Elektrik'ten KAP'a soruşturma açıklaması

Can Holding'e ilişkin soruşturma kapsamında dün Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmada Ciner Grup'a ait Park Holding AŞ ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ isimli şirketlere kayyum atandı. Park Elektrik'ten ise bugün KAP'a medyada çıkan haberler üzerine bir açıklama yapıldı.

29.09.2025 11:04:110
Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den (PRKME) bugün (29 Eylül) KAP'a yapılan bildirim şöyle:

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 28.09.2025 tarih ve 2025/10407 değişik iş sayılı kararı uyarınca Şirketimizin tüzel kişi hakim ortağı Park Holding A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. Söz konusu soruşturma sürecinin Şirketimizin ticari faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmamakta olup, ticari faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

