SPK 2 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025-45 numaralı bülteni yayımlandı. Bültende iki şirketin borçlanma aracı ihracına onay verildiği duyuruldu.

22.08.2025 09:01:360
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/45 sayılı bülteninde, iki şirketin tahvil/finansman bonosu ihraç başvurularına onay verildi. Onay alan ihraçlar, nitelikli yatırımcıya ve tahsisli satış yöntemleriyle gerçekleştirilecek.

Onay verilen başvurular şöyle:

Yapı Kredi Faktoring A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil / Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 7.800.000.000 TL

  • Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı

Şirket, 7,8 milyar TL tutarındaki tahvil/finansman bonosu ihracını hem tahsisli hem de nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle gerçekleştirecek.

Huzur Faktoring A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil / Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 640.000.000 TL

  • Satış türü: Nitelikli yatırımcı

Huzur Faktoring, 640 milyon TL tutarındaki tahvil/finansman bonosu ihracını nitelikli yatırımcıya gerçekleştirecek.

