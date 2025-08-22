SPK 2 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025-45 numaralı bülteni yayımlandı. Bültende iki şirketin borçlanma aracı ihracına onay verildiği duyuruldu.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/45 sayılı bülteninde, iki şirketin tahvil/finansman bonosu ihraç başvurularına onay verildi. Onay alan ihraçlar, nitelikli yatırımcıya ve tahsisli satış yöntemleriyle gerçekleştirilecek.
Onay verilen başvurular şöyle:
Yapı Kredi Faktoring A.Ş.
İhraç türü: Tahvil / Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 7.800.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
Şirket, 7,8 milyar TL tutarındaki tahvil/finansman bonosu ihracını hem tahsisli hem de nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle gerçekleştirecek.
Huzur Faktoring A.Ş.
İhraç türü: Tahvil / Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 640.000.000 TL
Satış türü: Nitelikli yatırımcı
Huzur Faktoring, 640 milyon TL tutarındaki tahvil/finansman bonosu ihracını nitelikli yatırımcıya gerçekleştirecek.