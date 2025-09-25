SPK'dan 1 şirketin sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025/51 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, bir şirketin sermaye artırımına onay verildiği duyuruldu.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/51 sayılı bülteninde, halka açık bir şirketin sermaye artırımı başvurusuna onay verildiği duyuruldu.
Onay verilen işlemin detayları şöyle:
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN)
Mevcut sermaye: 1.180.000.000 TL
Yeni sermaye: 2.950.000.000 TL
Bedelsiz artırımı: 1.770.000.000 TL (iç kaynaklardan)
Artış oranı: %150