SPK'dan 1 şirketin sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025/51 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, bir şirketin sermaye artırımına onay verildiği duyuruldu.

25.09.2025 22:21:300
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/51 sayılı bülteninde, halka açık bir şirketin sermaye artırımı başvurusuna onay verildiği duyuruldu.

Onay verilen işlemin detayları şöyle:

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN)

  • Mevcut sermaye: 1.180.000.000 TL

  • Yeni sermaye: 2.950.000.000 TL

  • Bedelsiz artırımı: 1.770.000.000 TL (iç kaynaklardan)

  • Artış oranı: %150

