Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025/45 numaralı bültenini yayımladı. Bültende bir şirketin bedelli ve bedelsiz, ayrıca üç şirketin ise iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımına onay verildiği duyuruldu.

21.08.2025 23:46:450
SPK'dan 4 şirketin sermaye artırımına onay var

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/45 sayılı bülteninde, halka açık dört şirketin sermaye artırımı başvurularına onay verildi.

Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS)

  • Mevcut sermaye: 300.000.000 TL

  • Yeni sermaye: 750.000.000 TL

  • Bedelsiz artırım: 450.000.000 TL (iç kaynaklardan)

  • Artış oranı: % 150

Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG)

  • Mevcut sermaye: 7.120.695,86 TL

  • Yeni sermaye: 128.172.525,48 TL

  • Bedelli artırım: 42.724.175,16 TL

  • Artış oranı: % 600

  • Bedelsiz artırım: 78.327.654,46 TL

  • Satış türü: Halka arz

  • Artış oranı: % 1.200

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO)

  • Mevcut sermaye: 47.000.000 TL

  • Yeni sermaye: 1.290.150.000 TL

  • Bedelsiz artırım: 1.243.150.000 TL (iç kaynaklardan)

  • Artış oranı: %2.645

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret AŞ (NATEN)

  • Mevcut sermaye: 165.000.000 TL

  • Yeni sermaye: 825.000.000 TL

  • Bedelsiz artırım: 660.000.000 TL (iç kaynaklardan)

  • Artış oranı: %400

