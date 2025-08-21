SPK'dan 4 şirketin sermaye artırımına onay var

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025/45 numaralı bültenini yayımladı. Bültende bir şirketin bedelli ve bedelsiz, ayrıca üç şirketin ise iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımına onay verildiği duyuruldu.