SPK'dan 4 şirketin sermaye artırımına onay var

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025/45 numaralı bültenini yayımladı. Bültende bir şirketin bedelli ve bedelsiz, ayrıca üç şirketin ise iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımına onay verildiği duyuruldu.
Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS)
Mevcut sermaye: 300.000.000 TL
Yeni sermaye: 750.000.000 TL
Bedelsiz artırım: 450.000.000 TL (iç kaynaklardan)
Artış oranı: % 150
Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG)
Mevcut sermaye: 7.120.695,86 TL
Yeni sermaye: 128.172.525,48 TL
Bedelli artırım: 42.724.175,16 TL
Artış oranı: % 600
Bedelsiz artırım: 78.327.654,46 TL
Satış türü: Halka arz
Artış oranı: % 1.200
1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO)
Mevcut sermaye: 47.000.000 TL
Yeni sermaye: 1.290.150.000 TL
Bedelsiz artırım: 1.243.150.000 TL (iç kaynaklardan)
Artış oranı: %2.645
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret AŞ (NATEN)
Mevcut sermaye: 165.000.000 TL
Yeni sermaye: 825.000.000 TL
Bedelsiz artırım: 660.000.000 TL (iç kaynaklardan)
Artış oranı: %400