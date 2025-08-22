SPK'dan başvurulara yanıt geldi

Fon Tasfiyeleri, Sermaye Artırımları ve Yeni Şube Açılışına Onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), çeşitli fon tasfiyeleri, sermaye artırımları ve yeni şube açılışına ilişkin talepleri değerlendirdi.

Kurul, Azimut Portföy 19.0 Serbest (Döviz) Fon ile Ziraat Portföy Yönetimi AŞ TZHEMSAN Özel Gayrimenkul Yatırım Fonunun tasfiye edilmesine yönelik izin taleplerini olumlu karşıladı.

Ayrıca, Meksa Portföy Yönetimi AŞ’nin çıkarılmış sermayesinin 43 milyon 750 bin TL’den 66 milyon 900 bin TL’ye yükseltilmesi talebi onaylandı.

Bunun yanında, İkon Menkul Değerler AŞ’nin Ankara Çankaya’daki Gaziosmanpaşa Mahallesi Tahran Caddesi’nde yeni bir irtibat bürosu açma başvurusu da SPK tarafından kabul edildi.

İşte tüm başvuru sonuçları: