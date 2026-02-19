SPK'dan iki yeni halka arza onay var

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde iki şirketin halka arz başvurusunu onayladı. Buna göre Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ilk halka arzı için onay verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan 2026/9 numaralı bülten ile gayrimenkul sektöründe iki yeni halka arzın önü açıldı. Luxera GYO ve Savur GYO’nun halka arz başvuruları kuruldan onay aldı.

İşte iki halka arza dair öne çıkan finansal detaylar:

Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.



Luxera GYO, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle halka açılıyor.



Sermaye Artışı: 240 milyon TL olan mevcut sermaye, 90 milyon TL artırılarak 330 milyon TL’ye çıkarılacak.



Pay Satışı: Sermaye artırımına ek olarak mevcut ortaklara ait 30 milyon TL nominal değerli paylar da satışa sunulacak.



Halka Arz Fiyatı: 1 TL nominal değerli pay başına 12,05 TL sabit fiyat belirlendi.



Arz Büyüklüğü: Toplamda 120 milyon adet payın satılmasıyla halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,4 milyar TL olması hedefleniyor.

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Geniş portföy yapısıyla dikkat çeken Savur GYO, milyar liralık bir arzla borsaya merhaba demeye hazırlanıyor.