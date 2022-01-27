TL varlıklarda en cazip borsa

Talip Yılmaz

Piyasalar oldukça volatil bir süreçten geçiyor. Bu dönemde TL varlıklarda borsa ile altın ve Eurobond yatırımı ağırlıklı bir portföy öneren TEB Yatırım Genel Müdürü SELİM YAZICI “Yüksek enflasyon, düşük faiz, volatil TL ekseninde, TL varlıkları değerlendirmek amacıyla en kârlı yatırım aracının borsa olduğunu düşünüyoruz” diyor.

2021 yılı genelinde oldukça volatil bir piyasa görünümüyle karşı karşıya kaldık. BIST-100 dolar bazında zirvesini 2,24’le şubat ortasında gördü. En düşük seviyesi ise ekim ayı ortasında 1,52 dolarla test edildi. 6 Ekim’den bu yana endeks TL bazında yüzde 30’un üzerinde prim yaparken dolar bazında geldiğimiz 1,52 seviyeleri, bu yılın zirvelerinden oldukça uzak. Sabit getirili menkul kıymet (SGMK) piyasalarında ise 10 yıllık TL bono faizi ekim ortasında yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 20’li seviyelerin üstüne çıktı. Yıla başladığımızda faiz seviyelerinin yüzde 12-13 bandında olduğunu düşünürsek geldiğimiz noktada uzun vadeli bono faizlerinin yüksekliği enflasyon görünümündeki belirsizlikle ilişkili. Enflasyon beklentilerinin yükselmeye devam etmesi nedeniyle SGMK piyasasından çok hisse senedi piyasasında getiri fırsatı gören TEB Yatırım Genel Müdürü Selim Yazıcı ile beklentileri ve yatırım stratejilerini konuştuk.

Yılın son ayı ve 2022’nin ilk aylarında piyasaların gündemindeki maddeler neler olacak?

Piyasaların ana gündem maddeleri, ABD ekonomisindeki istihdam gelişmelerinin yanı sıra yüksek global enflasyonla baş başa kalan global merkez bankalarının aksiyonları olacak. Artık COVID-19’u ardımızda bıraktığımızı düşünmek istesek de zaman zaman artan vaka sayıları ya da ülkelerin aldıkları bazı kısıtlayıcı önlemler, gündemde duruyor. Türkiye özelinde ise enflasyon görünümü en önemli başlığımız olmaya devam edebilir.

Endekste son dönemde yaşanan yükselişleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Endeks son 1 ayda TL bazında hızlı bir getiri kaydetti. Ancak dolar bazında 1,52 seviyesiyle yıl genelinde gördüğümüz 2,24 zirvesinden uzağız. Endekste yaşanan yükselişin ardında kasım ayı başında açıklanan dokuz aylık bilançoların analist beklentilerinden yaklaşık yüzde 17 daha iyi gelmesi, yüksek seyreden enflasyonun bono yerine hisse varlık sınıfını daha olumlu etkilemesi, ekonomik büyümenin pandemi sonrası dönemde ivmelenerek devam etmesi ve Fiyat/ Kazanç rasyoları bakımından benzer gelişmekte olan ülkelere olan iskontomuz etkili oldu. Nitekim kasım ayının ilk haftası yabancıların da hisse alımları son dönemin en yüksek haftalık seviyesinde, yani 274 milyon dolar oldu.

Yılın son ayı ve 2022’nin ilk ayları için borsada yükseliş eğilimi devam eder mi?

Kurda istikrar sağlanması halinde Borsa İstanbul’da yükselişin devam edebileceğini düşünüyoruz. Ama küresel olarak güçlenen dolar endeksi (DXY) ve daha şahin bir görünüm sergileyebilecek bir FED, tüm Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) kurlarında olduğu gibi TL’de de değer kazancını sınırlayabilir. Yüksek enflasyon, düşük faiz, volatil TL ekseninde TL varlıkları değerlendirmek amacıyla en kârlı yatırım aracının borsa olduğunu düşünüyoruz.

Dövizde yukarı hareket devam edecek mi?

Temmuz ve ağustos aylarında dolar karşısında aylık bazda sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 1,6 değer kazanan TL, kasım ayı ortası itibarıyla 13,00’leri test etti. Yılbaşından bu yana ise TL’deki değer kaybı yüzde 30’ları buldu. TL, değer kaybı sadece yüzde 6,5 ile sınırlı olan GOÜ kurlarından daha zayıf bir görünüm sergiliyor. Kurda yaşanan hareketin global bazda şahinleşen merkez bankalarının söylemlerine, COVID kaynaklı arz sıkıntılarının fiyatlar üzerindeki baskısına ve kış aylarına girerken enerji emtiasındaki yukarı yönlü hareketin enflasyonist etkisine bağlıyoruz.

Kurda düşüş bekliyor musunuz?

TL’yi olumlu etkileyecek faktörlerin başında iyileşen cari açık görünümü geliyor. Yine TCMB’nin rezervi güçlendirme yönünde attığı Zorunlu Karşılık düzenlemesi gibi adımlar, global olarak gerilemeye devam eden reel faiz ortamı ve TL’nin sadece nominal olarak değil reel olarak da oldukça zayıflamış seviyesi olumlu faktörler. Buna karşılık, enflasyon beklentilerinin yüksek seyretmesine rağmen gevşek bir para politikası seti TL üzerinde baskısını sürdürebilir.

TL faiz cazibesini koruyor mu? TL mevduata alternatif olarak hangi ürünlere yatırım yapılabilir?

TL mevduat faizleri özellikle büyük bankalar nezdinde TCMB’nin fonlama faizinin ötesine geçmiyor. Gerçekleşen enflasyon seviyelerine göre bu faiz seviyelerinin tatminkar olduğunu söylemek güç. Bu nedenle biz BIST’i TL varlıkların değerlendirilmesi açısından daha akıllıca bir varlık sınıfı olarak görüyoruz.

Altın ile ilgili bekletiniz nedir? Altında yükseliş devam eder mi?

Ons altının yılı 1.810-1.868 dolar arasında kapatmasını bekliyorduk ama ABD’de reel faizlerin dip seviyelerde seyretmesi ve her yeni enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde oluşması altının ons fiyatını destekliyor. Bu nedenle yıl sonu hedeflerimizi korumakla birlikte kasım ayı içi işlemlerde ons bazında altının 1.868 ve üstünü deneme olasılığını daha kuvvetli görüyoruz.

Yılın son ayı ve 2022’nin ilk ayları için model portföy nasıl olmalı? Yatırım araçlarına nasıl dağıtım olmalı? Neden?

Bu dönemde TL varlıkların BIST ile temsil edildiği, ons altına yer veren ve SGMK sınıfında volatiliteyi dengeleyebilecek Eurobond yatırımlarının da olduğu bir portföy kompozisyonu yerinde olacaktır.



TEB YATIRIM’IN AJANDASI



DİJİTALLEŞMEYE YATIRIM Son birkaç yıldır ciddi bir yenilenme ve dijitalleşme ajandamız var. Artan müşteri sayımıza daha iyi hizmet verebilmek için dijital kanallarımızı bir yandan yeniliyor bir yandan da kanallarımıza büyük bir süratle yenilerini ekliyoruz. Mart ayında hizmete sunduğumuz TEB Yatırım Prime’ın müşterilerimize değer katan önemli bir platform olduğunu düşünüyoruz. Amacımız müşterimizi yerlerinden kaldırmadan onlara her türlü yatırım hizmetini büyük bir süratle sunabileceğimiz altyapımızı sürekli güncellemek ve sadece emir iletimine aracılık etmenin ötesinde bir yatırım danışmanlığı hizmeti vermek.



YENİ ÜRÜNLER Yakında TEB Yatırım’ın Varant, Uluslararası Piyasa İşlemleri gibi alanlarda da daha aktif olacağını göreceksiniz. Özellikle kurumsal yabancı yatırımcının bizim piyasalarımızda kolaylıkla işlem yapmasını sağlayacak platformlar kurduk ve yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Son olarak sadece aracılık değil yatırım bankacılığı alanında da hiç olmadığımız kadar aktif bir yıl geçirdik.



KURUMSAL FİNANSMAN Kurumsal finansman alanında bankamız TEB ve BNP Paribas’la birlikte çalışıyoruz. Başarılı işlere de imza attık. Sasa’nın tahvil ihracıyla üç ayrı sektörde satın alma işlemlerinde aracılık yaptık. Yeni yapılanmamız sayesinde hem birleşme ve satın almalarda hem de sermaye piyasası işlemlerinde çok daha aktif olmayı planlıyoruz.







