Tofaş’tan Stellantis açıklaması geldi

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., bağlı ortaklığı Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. ile birleşme kararı aldığını duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, birleşmenin “kolaylaştırılmış usulde” gerçekleştirileceği ve bu süreçte herhangi bir sermaye artırımı yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri doğrultusunda yürütülecek birleşme işleminde, Tofaş’ın tek pay sahibi olduğu Stellantis Türkiye’nin tüm aktif ve pasiflerinin Tofaş tarafından devralınacağı vurgulandı.

Tofaş, bu birleşme kapsamında bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşü hazırlanmasına gerek bulunmadığını bildirdi. Ayrıca birleşmenin, önemli nitelikte işlem ve ayrılma hakkı düzenlemeleri kapsamına girmediği kaydedildi.

Şirket, birleşmeye ilişkin gerekli belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapılacağını duyurdu.