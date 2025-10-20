Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'ten 3. çeyrek bilanço değerlendirmesi

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2025'in üçüncü çeyreğinde 25,8 milyar lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, finansal gelişimini ve karlılığını yılın üçüncü çeyreğinde de sürdürdü. Geçen yılın aynı dönemine göre karlılığını yüzde 49 artışla 14,3 milyar liraya taşırken, prim üretiminde de yüzde 45 artışla 105,1 milyar liraya ulaştı.

Türkiye Hayat Emeklilik ise ilk 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 416 milyar lira bireysel emeklilik sistemi (BES) fon büyüklüğüne, 5,1 milyon katılımcı sayısına ve yüzde 69 artışla 11,4 milyar lira karlılığa erişti. Hayat prim üretimini ise yine yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 126 büyümeyle 20,5 milyar liraya ve poliçe sayısını da 6 milyon adete yükseltti.

İki şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 büyümeyle, toplamda 25,8 milyar lira net kar elde etti. Böylece 2024 yıl sonu net karı olan 22 milyar lirayı 2025'in ilk 9 ayında geçerek, kendi rekorunu da kırdı.

Türkiye Sigorta ilk 9 ayda aktif büyüklüğünde yüzde 58 artışla 152,4 milyar liraya, öz sermaye büyüklüğünde yüzde 45 artışla 41,6 milyar liraya ulaşırken, Türkiye Hayat Emeklilik ise aktif büyüklüğünde yüzde 56 artışla 467,2 milyar liraya, öz sermaye büyüklüğünde yüzde 49 artışla 27,3 milyar liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, sürdürülebilir finansal başarılarının yanı sıra sigortaya erişilebilirliği kolaylaştırmayı ve ihtiyaca yönelik ürünlerle sigortalı sayısının artmasını hedeflediklerini belirtti.

Odaklarının, sürdürülebilir başarıları hedeflerken sigortaya erişimi her geçen gün daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu aktaran Çakmak, bunu her çeyrek sonuçlarıyla ortaya koyuyor olmanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Çakmak, 2025'in ilk 9 ayında kendi rekorlarını kırarak ve piyasa beklentilerini aşan prim üretimi gerçekleştirerek hayat dışı prim üretiminde en yakın rakipleriyle aralarında 26,5 milyar liralık bir fark oluşturduklarını vurguladı.

Sektörün geneliyle karşılaştırıldığında yangın branşında her 4 poliçeden 1'inin Türkiye Sigorta güvencesi altında olduğuna işaret eden Çakmak, "Ayrıca sağlık, kasko gibi bireysel ürünlerde sigortalı sayımız her geçen gün artıyor. 30 Eylül itibarıyla aktif yaşayan kasko poliçemiz 1 milyona ulaştı, portföyümüzün en hızlı büyüyen branşı olan sağlıkta ise 1 milyon sigortalı sayısını aşmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Çakmak, sigortalılık bilincini toplumun her kesimine yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda çeşitli ödeme kolaylıkları sunduklarını aktararak, "31 Aralık 2025 tarihine kadar devam eden trafikte peşin fiyatına 10 taksit, kaskoda ve sağlıkta ise peşin fiyatına 12 taksit kampanyamız ile sigortalı sayısının artırılmasını ve sigortanın ulaşılabilir olmasını hedefliyoruz. Bu uygulama sadece bir ödeme kolaylığı değil, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ve toplumsal sorumluluğumuzu yansıtan bir yaklaşım." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik markalarının önemli odaklarından birinin hizmet kalitesinin artırılması olduğuna dikkati çeken Çakmak, kaskoda hasar durumunda yüzde 100 orijinal parça kullanım taahhüdü vererek, sigortalılarına sundukları güvencelerini daha da ileriye taşıdıklarını belirtti.

Çakmak, oto branşında hasarların yüzde 90'ına ilk 5 gün içerisinde onarım onayı verdiklerini, onarımların yüzde 55'ini ise ilk 30 günde tamamlayarak müşteri memnuniyetini önceliklendirdiklerini vurguladı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki yaygın anlaşmalı sağlık kurum ağları ve yapay zeka destekli hızlı provizyon hizmeti sayesinde sağlıkta milyonların güvencesi olmaya devam ettiklerinin altını çizen Çakmak, sağlık branşında yapılan başvuruların yüzde 87'sini yapay zeka desteğiyle 5 saniye içinde, yüzde 13'ünü ortalama 4 dakika 38 saniye içerisinde değerlendirdiklerini aktardı.

Çakmak, Türkiye Hayat Emeklilik'in finansal performansıyla ilgili de yılın ilk 9 ayında fon büyüklüğünde yüzde 70 ile sektörün üzerinde bir büyüme kaydederek 416 milyar liraya ulaştıklarını ve liderliklerini perçinlediklerini kaydetti.

Fon büyüklüğünde en yakın rakipleriyle aralarında 70 milyar liralık bir fark oluştuğunu aktaran Çakmak, şöyle devam etti:

"9'uncu ay itibarıyla 10 milyar dolar değerinde fon büyüklüğüne ulaşarak ülkemizin ekonomisine kaynak sağladık ve tasarruflarına katkı sunduk. Yalnızca fon büyüklüğümüzde değil, katılımcılarımıza sağladığımız güçlü getirilerle de sektörde öncü bir rol üstleniyoruz. Yılın ilk 9 aylık döneminde BES ve otomatik katılım sistemi (OKS) olmak üzere tüm sektör genelinde ağırlıklı getiri yüzde 39,8 iken, katılımcılarımıza yüzde 43,6 getiri sunarak en yüksek getiri sağlayan şirketlerden biri olduk."

Çakmak, fon büyüklüğü ve fon getirilerinin yanı sıra katılımcılarına sunduğu yatırım enstrümanları çeşitliliğiyle de fark yarattıklarına değinerek, "Altından hisseye, kira sertifikalarından tarım ve gıda emeklilik yatırım fonlarına kadar geniş bir fon yelpazesi ile katılımcılarımıza sunduğumuz fon portföyümüzü yenilikçi temalarla zenginleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.