Bankalararası piyasada dolar 4,55'in üzerinde, euro ise 5,35 civarında hareket ediyor.

Haftaya 4.47'li seviyelerde başlayan Dolar/TL kuru, ilk işlem gününde büyüme ve cari açık verilerinin ardından 4.50'nin üzerine tırmandı; 4.53'lü seviyeleri gördü.

Dolar/TL kuru, Salı gününe 4.54 seviyelerinde başladı, ardından kademeli olarak yükseldi ve saat 13:45'te %1'i aşan artışla 4.5794'e kadaer yükseldi. Euro/TL de %1.1 artışla 5.39'a yükseldi. Dolar endeksi %0.02 artıda seyrediyor.

Pazartesi günkü verilere göre Türkiye, yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 7.4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Nisan ayı cari açık verisiyse 5.43 milyar dolar ile tahminleri aştı.

Dolar/TL'nin seyrinde etkili olabilecek diğer olaylar arasında Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) politika toplantıları yer alıyor.

Fed'in Çarşamba günkü toplamntısından büyük ölçüde 25 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkması beklenirken, dikkatler yetkililerin bu yıl için toplam üç faiz artırımına gidileceği yönündeki görüşünü koruyup korumadığı üzerinde olacak.

AMB tarafında ise varlık alımlarının sona erdirilmesine ilişkin sürecin açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu.