Merkez Bankası brüt döviz rezervi 80.08 milyar dolara gerileyerek son 6 yılın en düşük seviyesini gördü.

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi bir haftada 1 milyar 622 milyon dolar düşüş gösterdi. Böylece rezerv son 6 yılın en düşük seviyesine indi.

Foreks'in Merkez Bankası verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, bir önceki hafta 84 milyar 702 milyon dolar olan rezerv, 6 Nisan ile sona eren haftada 83 milyar 80 milyon dolara geldi.

Brüt döviz rezervi 29 Haziran 2012 tarihinde gördüğü 83 milyar 50 milyon dolardan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Dolar bu sabaha da rekorla başladı

Merkez Bankası altın rezervi 25 milyar 345 milyon dolardan 25 milyar 348 milyon dolara çıktı.

Altın rezervi en son 23 Mart'ta 25 milyar 721 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

Merkez Bankası toplam rezervi 110 milyar 47 milyon dolardan 108 milyar 428 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası döviz rezervi 2017 sonunda 84 milyar 111 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervi 2017 sonunda 23 milyar 542 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.