Dün yaklaşık üç ayın en düşük seviyesi olan 5.5050'ye kadar gerileyen dolar/TL, bugün ilk işlemlerde 5.55 seviyelerinden güne başladı. Düşüş eğilimini sürdüren kur, 5.50 seviyesinin altını gördü.

Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün yaklaşık üç ayın en düşük seviyesi olan 5.5050'ye kadar geriledikten sonra bu sabah 5.55 civarında güne başladı. Yeniden yönünü aşağı çeviren kur, 5.50 seviyesinin altını gördü. Euro ise 6.25 seviyesine kadar indi.

Küresel gelişmeleri izleyen piyasalar yarın içeride açıklanacak olan Enflasyon Raporu'nu bekliyor.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurtdışında saat 11:55'te Almanya işsizlik, saat 13:00'te Euro bölgesi GSYH, saat 16:00'da Almanya TÜFE, saat 17:00'de ABD tüketici güven endeksi açıklanacak.

ABD'li rahip Andrew Brunson'un ülkesine dönmesi sonrası Türkiye ABD ilişkileri ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle dolar/TL önceki hafta 5.52'li seviyelere kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesini kıramamıştı. Geçen hafta ise Cumhur ittifakına ilişkin gelişmeler ve küresel riskten kaçışla 5.87'li seviyelere kadar yükselen dolar/TL Cuma günü 5.5975 seviyesinden kapandı.

Dolar/TL Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün 5.50'ye kadar gerileyerek üç aya yakın bir sürenin en düşüğüne gelmişti.

Kurda bu sabah ise ilk işlemler 5.55 civarında gerçekleşti. Öğle saatlerine doğru yeniden düşüşe geçen dolar kuru 5.4978 seviyesine kadar geriledikten sonra saat 11:40'ta 5.5090 seviyesinde yer aldı. 6.2550 seviyesini gören euro ise aynı dakikalarda 6.2660 civarında bulunuyordu.