Piyasa pazar günkü seçim sonuçlarına odaklanmış durumda. Seçim öncesi son işlem gününe temkinli başlayan dolar/TL, öğleden sonra ise aşağı yönlü hareketini kuvvetlendirerek, 4.70'in altına indi.

Sabah seansındaki 4.75 seviyesinden kademeli olarak gevşeyen kur, 4.6750 seviyelerine doğru çekildi. Saat 15:17 itibariyle TL yüzde 0.7 değer kazancıyla dolar karşısında 4.6840 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise 5.46 seviyelerinde.

Dolar/TL, küresel ticaret savaşı ve küresel merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarıyla geçen hafta 4.60'lı seviyelerden bu hafta 4.75'li seviyelere yükselmişti.

TL varlıklara yönelik risk iştahının gelişmekte olan ülke para birimlerinde son birkaç ayda yaşanan baskının ötesinde azalmasının temel nedeni olarak seçim sonrasında nasıl bir

siyasi resim oluşacağına ve ekonomi ile para politikalarında nasıl bir yol izleneceğine ilişkin belirsizlik gösteriliyor.

Uzmanlar bu seçimlere ilişkin daha fazla belirsizlik olduğuna dikkat çekiyor, sadece çıkacak sonucun değil, gelecek hükümetin politikalarının da piyasalar açısından önemli olacağını vurguluyor.

Borsa yüzde 1 primli

Günün ilk yarısını yüzde 0,33 artışla 95.370 puandan tamamlayan borsa ise ikinci seansta 96.100 seviyesini gördü. BIST 100, ikinci yarıda yüzde 1 değer kazancıyla 96.000'in üzerinde kalmaya çalışıyor.

Dün spot kapanışını yüzde 16.83'ten yapan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bugün yüzde 16.53 seviyesine gerilemiş durumda.

Gösterge iki yıllık tahvil ise yüzde 19.46 seviyesinden yüzde 19.31 seviyesine indi.