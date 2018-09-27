Dolar 6'nın altını gördü

TL varlıklarda küresel piyasalara karşı pozitif bir ayrışma yaşanıyor. Yaşanan pozitif ayrışma ile borsa 100.000 puanın üzerine çıkarken, dolar 6 liranın altını test etti.

Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın ABD hisse çarpanlarının yüksek olduğuna yönelik açıklaması sonrası yurtdışında genel olarak negatif seyir izlenirken yurtiçinde TL varlıklardaki güçlenme devam ediyor.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi 100.000 puanın üzerine çıkarken, dolar/TL 6 seviyesinin altını test etti.

BİST 100 endeksi, yüzde 0,07 azalışla 65 puan düşerek 99.084 puandan güne başlamıştı. Sürekli müzayede işlemlerinin başlamasıyla 100.000 seviyesine doğru hareketlenen endeks 99.768 puana kadar yükseldikten sonra gevşeyerek günün ilk yarısını yüzde 0,01 artışla 99.163 seviyesinden tamamladı. Günün ikinci yarısında artan alımlarla 100.637 puana kadar yükselen BİST 100 endeksi, saat 15:40'ta yüzde 1,2 artışla 100.350 puanda yer aldı.

Dolar/TL ise dün açıklanan Fed faiz kararı sonrası dolardaki güçlenmeye rağmen güçlü duruyor. Güne 6.15 civarında başlayan ve günün ilk yarısında 6.10 seviyesinin altına kadar sarkan kur, öğleden sonra 5.9920 seviyesine kadar indi. Kurda işlemler saat 15:40'ta 6.01 seviyesindeydi.

10 yıllık gösterge tahvil faizleri yüzde 3,24 düşüşle yüzde 17,89 seviyesine indi. 2 yıllık gösterge tahvilde yüzde 1'e yakın artışla 25,78'de bulunuyor.

Analistlere göre, bu olumlu ayrışmada Papaz Brunson haberleri ve Trump'ın Türkiye'ye İdlib üzerinden teşekkür etmesi de etkili oldu.

Yurtdışına baktığımızda, Avrupa borsalarında sınırlı düşüşler yaşanıyor. Öte yandan dolar endeksi 94 seviyesinin üstüne çıkarken euro/dolar paritesi 1,17'nin altına indi.