Güne 5.18 seviyesinden başlayan dolar/TL, beklentilerden iyi gelen kasım enflasyonu sonrası 5.17 civarından işlem görüyor.

Enflasyon kasımda yüzde 1.44 azalırken, yıllık enflasyon yüzde 21,62'ye geriledi. Yıllık enflasyon ekim ayında yüzde 25.24'e yükselerek 15 yılın zirvesini görmüştü.

Veri açıklanmadan hemen önce aşağı yönde 5.1615 civarından işlem gören dolar/TL, enflasyon sonrası ilk tepkide 5.15 seviyesinin altını gördü ve 5.1473'e geriledi. Kur, 5.15 altına kısa tepkinin ardından saat 10:35'te 5.1700'dan işlem gördü.

Doların, Çin ve ABD'nin ticaret savaşlarına 90 gün süreyle ara vermelerinin ardından artan risk iştahına paralel değer yitirmesi Türk lirasına destek oluyor. Trump-Xi görüşmesi öncesi cuma günü 97.2'ye kadar çıkan dolar endeksi bu sabah 96.64 civarında yer alıyor.