ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizinin şu anda sağlıklı ABD ekonomisini ne hızlandıran ne de frenleyen seviye tahminlerinin "hemen altında" olduğunu belirterek, yatırımcılara güçlü bir iyimserlik sağladı.

Birçok yatırımcı Powell'ın açıklamalarını Fed'in üç yıllık sıkılaştırma döngüsünün sona yaklaşmakta olduğunun sinyali olarak nitelendirdi.

Bu ifadeler Fed başkanının geçen ayki konuşmasının tam tersi niteliğinde. Powell geçen ay, politika faiz oranının nötr seviyeden "çok uzakta" olduğunu ve Fed'in bu seviyenin ötesinde bile politikasını sıkılaştırabileceğini söylemişti.

Powell'ın açıklamalarının ardından dolar küresel piyasalarda değer kaybetti. Açıklamalardan hemen önce 97.4'e kadar çıkan dolar endeksi bu sabah 96.6'ya kadar gerilemiş durumda.

Doların küresel piyasalardaki değer kaybı gelişmekte olan ülkelerle birlikte Türk lirasına da destek oluyor. Ayrıca kasım ayı ekonomik güven endeksinde kaydedilen yüzde 9.1'lik yükseliş pozitif görünümü destekledi.

Gün içinde 5.1771'e kadar gerileyen dolar/TL saat 10:45'de 5.1795'den işlem gördü. 5.9055'i gören euro/TL ise 5.9060'dan alıcı buldu.

Ayrıca Avustralya ve Yeni Zelanda doları gibi riskli para birimleri ile Güney Afrika randı gibi bazı gelişmekte olan ülke para birimleri de değerlendi.

TL, ağustostan bu yana yüzde 39 değerlendi

Kasım ayına 5.50'nin üzerinde başlayan dolar/TL bugün 5.1771'e kadar gerilemiş durumda. TCMB ve hükümet tarafından son dönemde atılan adımlar, ABD ile ilişkilerin iyileşmesi ve petrol fiyatlarındaki gerileme dolar/TL'nin kademeli bir şekilde ağustos ayında gördüğü zirve öncesindeki seviyelere dönmesine neden oldu. Dolar/TL 13 Ağustos'ta 7.24 ile tarihi zirvesini görmüştü.

Görülen zirveden bu yana TL'deki değer kazancı yüzde 39'u bulmuş durumda. Öte yandan halen yılbaşına göre TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 27 civarında.

Diğer taraftan yurtiçinde ekonominin cari fazla veriyor olmasının yanı sıra enflasyonun düşeceği beklentilerinin de TL'ye destek olduğu belirtiliyor.

ABD borsaları hızlı yükseldi

Powell'ın "güvercin" açıklamaları sonrası dolar değer kaybederken, pay piyasaları da hızlı yükseldi. Dow Jones endeksi dün yüzde 2,50, S&P 500 endeksi yüzde 2,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,95 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit endişeleri, dün Powell'ın konuşması öncesinde piyasalar üzerinde etkili oldu. İngiltere Merkez Bankası'nın yayımladığı raporda yer alan "anlaşmasız Brexit'in ekonomide ciddi bir daralmaya neden olabileceği" ifadeleri sonrası FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, Almanya’da DAX endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyretti.

Bugün Japonya'da açıklanan perakende satışlar verisinin yüzde 1,2 artış ile beklentileri aşmasının ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi Trump-Xi buluşmasına yönelik endişelerin de etkisiyle yüzde 0,7 düşüş kaydetti.

Powell'ın açıklamalarının ardından piyasalarda risk iştahı artarken, yarın başlayacak G20 Zirvesi öncesi petrol fiyatlarındaki düşüş de dikkati çekiyor. Dün yüzde 2'nin üzerinde değer kaybeden Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında 59 doların hemen üzerinde yatay bir seyir izliyor.