Dolar kuru 5.30'un altını gördü

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,2950 seviyelerinde dengelendi.

23 KASIM, 20180
Paylaş Tweet Paylaş
Dolar kuru 5.30'un altını gördü

Dün  yaklaşık son 3,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,2760'a kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 5,3009'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,11 değer kaybıyla 5,30'un hemen altında seyrediyor. Euro/TL de 6,04 civarında işlem görüyor. 

Uzmanlar, bugün yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi, yurt dışında ise imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,30'un altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,20 ve 5,15 seviyelerinin gündeme geleceğini dile getirdi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dolar, Hazine açıklaması ile geriledi

Dolar, Hazine açıklaması ile geriledi

Yaptırım muafiyeti TL'ye yaradı

Yaptırım muafiyeti TL'ye yaradı

Dolar 3 ayın en düşüğünde

Dolar 3 ayın en düşüğünde

Yorum Yaz