Dün yaklaşık son 3,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,2760'a kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 5,3009'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,11 değer kaybıyla 5,30'un hemen altında seyrediyor. Euro/TL de 6,04 civarında işlem görüyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi, yurt dışında ise imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,30'un altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,20 ve 5,15 seviyelerinin gündeme geleceğini dile getirdi.