TL'deki değer kazancının kalıcı olamaması, seçim sürecine ilişkin belirsizliğin AK Parti'nin iptal başvurusu nedeniyle devam etmesi ve Merkez Bankası rezervlerine yönelik endişelere bağlanıyor.

Dolar/TL bu hafta 22 Mart'tan beri ilk kez 5.8250'nin üzerini test ettikten sonra dün 5.7100'a kadar geriledi. Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı ve bu sabah itibarıyla yeniden 5.80'in üzerine yükseldi.

Türkiye piyasalarında yaklaşık iki haftadır satış baskısına neden olan İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkacağı algısı, ABD ile ilişkilerde kötümser beklentilerin nispeten azalması ve Çin'den gelen pozitif verilerle kur dün sert gerilemişti.

TL dün benzer para birimlerinden pozitif ayrışırken, BIST 100 endeksi yüzde 1.44 yükseldi. Tahvil bono piyasalarında 10 yıllık tahvil getirisi 124 baz puan gerilerken, CDS ve eurobond getirileri de düştü. Ancak bu hareket kısa süreli oldu.

Kur bugün saat 10:30'da 5.8150 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL yüzde 1 primle 6.5700'dan işlem gördü. Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi de yüzde 0,75 düşüşle 97.480 puanda.

İptal başvurusu tedirginliğe neden oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en yüksek oyu alan Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu dün mazbatasını aldı ve devir teslim töreni ile birlikte görevine başladı. Ancak AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin başvurusu yatırımcıların endişelerinin tam olarak ortadan kalkmamasına neden oluyor.

Bankacılar piyasadaki tedirginliğin ana nedeninin seçimler olduğunu belirterek İstanbul seçimlerinin Haziran'da tekrar edilme olasılığının ekonomide planlanan reformlarda ve belirsizliğin devamı konusunda "iki kayıp ay daha" anlamına geldiğini belirtiyorlardı. Diğer taraftan Financial Times'da yer alan bir haberde TCMB'nin döviz rezervlerini, kısa vadeli borçlanarak artırdığı belirtildi. Bu da rezervlere ilişkin soru işaretlerini tekrar gündeme getirdi.