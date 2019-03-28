Dolar yükseliş eğiliminde

Dün 1 ayın en düşüğünü test eden dolar/TL bugün 5.60'ın üzerine çıktı. Böylece dünden bu yana artış 32 kuruş oldu.

Merkez Bankası'nın art arda attığı adımlar ve TL maliyetindeki artışın etkisiyle dün 1 ayın en düşük seviyeni test eden dolar/TL daha sonra başlattığı yukarı yönlü seyri sürdürüyor.

Dün 5.30'a kadar gerileyen kur bugün 5.6270'e kadar yükseldi. Kur saat 11:58'de yüzde 3,90 artışla 5.5410'dan işlem gördü. Aynı saatte euro/TL de yüzde 3 primle 6.2860'da yer aldı.

Dolar endeksi ise yüzde 0,26 yükselişle 97.030 seviyesinde.

Diğer taraftan dün 6 bin puanın üzerinde sert düşüş gören Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bugün 93.164'e çıktıktan sonra 91.820'ye geriledi.

Londra piyasasında çok sert artan TL maliyeti kuru aşağı yönlü baskı altında bırakmış, ancak TL ihtiyacını karşılamak isteyen yabancının hisse ve tahvilde satışa geçmesi bu varlıkların değerini düşürmüştü.