Dolar kuru, 4.0436 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Euro kuru 4.96 TL seviyesinin üzerini gördü. Piyasalar jeopolitik, siyasi ve küresel gelişmeleri izleyecek.

Dolar/TL'de tansiyon düşmüyor. Dolar kuru 4.0436 TL seviyesini görerek yeni tarihi rekorunu kırdı. Bu sabah güne 4.0120/4.0144 seviyesinden başlayan kur, saat 12.12 itibarıyla 4.0360 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise en yüksek 4.9636 TL'ye görürken, şu dakikalarda 4.9552 TL'de hareket ediyor.

Küresel gelişmeler kurun ana belirleyicisi olmayı sürdürürken, dolar/TL jeopolitik ve iç siyasi gelişmelerden de etkileniyor.

Dolar endeksi, 89,93 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi 1.2270'de hareket ediyor.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi, yüzde 2,20 yükselişle 14.38 seviyesinde bulunurken, gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz yüzde 2,29 yükselişle 12,98 seviyesinde hareket ediyor.