Dolar Türk Lirası karşısında, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi sonrası 4.1235 seviyesine kadar çıktı. Kurda öğleden sonra yükseliş hızlandı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın para politikasında sadeleşmeden bahsetmesinin ardından 4.03 seviyesine inen kur, dün 4.05 seviyelerine kadar geldikten sonra buradan kademeli olarak yükseldi ve 4.10 seviyesine yaklaştı. Kurda görülen bu yükseliş, doların uluslararası piyasalarda değer kazanmasından kaynaklandı.

Not artırımının ardından hızla yükselen kur ilk önce 4.12 seviyesinin üzerine çıktı. Daha sonra biraz gerileyen Dolar/TL , öğlen saatlerinde ise sert yükselerek 4.1670'e kadar çıktı. Lira hafta başından bu yana % 1.79 ile 24 gelişen ülke para biriminde dolara karşı en çok değer kaybeden para birimi oldu.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunun "BB+"dan "BB"ye düşürüldüğünü, görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.

Kredi notunun düşürülmesiyle ilgili olarak, Türkiye'nin makro ekonomik dengesizliklerinin arttığı belirtilen açıklamada, enflasyon görünümünün bozulduğu, Türk Lirası'nda değer kaybı ve volatilite görüldüğü ifade edildi.