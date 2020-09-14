Dövizde hareketlilik: Euro 8,89, Dolar 7,49'un üstünü gördü

Yurt içinde döviz kurlarındaki yükseliş devam ederken euro/TL 8,89 ile rekor tazeledi. Dolar/TL, ise 7,4984 ile geçen hafta gördüğü rekor seviyelerini test etti.

Geçtiğimiz hafta 7,4983'le rekor tazeledikten sonra kısa bir süreliğine 7,41'lere kadar gerileyen dolar/TL kuru, yeni haftanın ilk gününde 7,4984 ile geçen hafta gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyelerini bir kez daha test etti.

Geçen hafta ECB toplantısı sonrası TL karşısında 8,88’e yükselerek rekor kıran euro, bugün ise 8,90 ile rekor tazeledi.

Borsa İstanbul ise güne yükselişle başlarken aynı dakikalarda BİST 100, yüzde 0,60'lık artışla 1.109 puan düzeyinde işlem görüyor.

Spot piyasada altının onsu geçen haftanın kapanışına göre yüzde 0,5 civarı artışla 1947 dolar düzeyinde. Geçtiğimiz hafta yeniden 40 dolarına altına inen brent petrolün varil fiyatı ise sabaha karşı yeniden 40 doların üzerini gördü.

Küresel piyasalarda 'aşı' morali

İngiltere, Japonya ve ABD Merkez Bankaları'nın bu haftaki para politikaları toplantıları öncesinde yatırımcılar temkinli olsa da Asya borsaları AstraZeneca'nın COVID-19 aşı denemelerini yeniden başlatmasının ardından koronavirüs aşısı umutlarının yeniden canlanmasıyla yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,7 yükselerek art arda ikinci seansta kazanım kaydetmeye hazırlanıyor. Avustralya borsası yüzde 0,6 ve Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,7 yükseldi. Çin borsaları güne artıda başladı. Çin lokomotif hisseler endeksi yüzde 0,6 artış kaydetti. S&P 500 endeksinin vadeli kontratları Wall Street'de geçen haftaki karmaşık seansın ardından bugün yüzde 1'den fazla yükseldi.

AstraZeneca 5 gün sonra aşı çalışmalarını yeniden başlattı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 11 Mart'ta koronavirüsü salgın ilan etmesinden bu yana Cuma günü itibarıyla altı ay oldu. O zamandan beri, başlıca küresel ekonomiler resesyona girdi ve milyonlarca kişi işini kaybetti, bu da dünya çapındaki merkez bankalarını benzeri görülmemiş canlandırma adımları atmaya sevk etti. Koronavirüse karşı aşı geliştiren ilaç şirketi AstraZeneca, güvenlik denetleme kurumlarından onay çıkmasıyla Cumartesi günü İngiltere'deki COVID-19 aşı denemelerini yeniden başlattığını duyurdu. AstraZeneca, bir denekte nedeni açıklanamayan bir rahatsızlığın ortaya çıkmasının ardından aşının son aşama testleri de dahil olmak üzere küresel testlerine 9 Eylül'de ara vermişti.



























