Piyasanın Merkez Bankası kararına tepkisi sert oldu. Beklentilere paralel faiz adımı atmayan bankanın kararından hemen önce 5.89 seviyesinde olan dolar/TL 5.9643'e kadar tırmandı.

Kur daha sonra bir miktar gevşedi ve saat 14:30'da 5.9315 seviyesinde yer aldı. Euro/TL'de 6.6485'e yükseldikten sonra aynı saatte 6.6125'e geldi.

Karar metninde ne değişti?

Faiz karar metninde öncekinin aksine, "ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir" ifadesi yer almadı.

Bir önceki toplantı sonrası kullanılan, "Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir" cümlesi şu şekilde sadeleştirildi:

"Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir."

TL'yi zorlayan ana başlıklar

Türk Lirası; başta ABD ile S-400 gerilimi olmak üzere, seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik ve TCMB rezervlerine yönelik endişeler nedeniyle bir süredir satış baskısı altında. Son olarak bu hafta petrol fiyatlarındaki sert artış ve doların küresel piyasalarda yaklaşık 2 yılın zirvesine tırmanması da TL'yi zorluyor.

ABD'nin İran muafiyetlerini kaldıracağını duyurması petrol fiyatlarında yükselişe neden olurken, arz endişelerini gidermeye yönelik açıklamalar artışın önüne geçemedi. Geçen Cuma 72 doların hemen altından fiyatlanan Brent petrolün varil fiyatı bugün 75,59 dolara kadar yükseldi.

Dolar ise küresel bazda değer kazanıyor. Beklentilerden iyi gelen ABD verilerine bir de eurodaki zayıflık eklenince dolar endeksi bugün 98.302'ye kadar yükseldi.

Bankacılar mevcut riskler devam ettikçe TL'de kaybın önümüzdeki dönemde de sürmesini bekliyor.