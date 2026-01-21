Ege Yapı GYO Göktürk'teki yeni rezidans projesini satışa sundu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ege Yapı, kentsel yaşamın ihtiyaçlarına doğayla bütünleşik çözümler sunan yeni nesil projelerini satışa çıkarmaya devam ediyor.

Ruhsat sürecinin tamamlanmasının ardından satışa sunulan Ege Yapı Göktürk projesi, Ege Yapı GYO portföyünde İstanbul'un kuzeyinde, ormanlarla çevrili Göktürk konumunda hayata geçiriliyor. Proje, modern mimariyi doğayla uyumlu yaşam anlayışıyla buluştururken, az katlı mimarisiyle çevresiyle bütünlük sağlayan yerleşim sunuyor. Cepheleri, terasları ve yaşam konforu sağlayan fonksiyonel daire planlarıyla öne çıkan projede, enerji verimliliği, malzeme kalitesi ve sürdürülebilirlik, temel öncelikler arasında yer alıyor.

Toplam alanının yüzde 60'ı peyzaj alanı olarak planlanan proje, çevresindeki doğal dokuyla bütünleşen yaşam sunuyor. Modern şehir yaşamını benimserken doğayla bağını korumak isteyen profesyoneller ve küçük aileler için tasarlanan projede, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tiplerinin yanı sıra teras daireler yer alıyor.

Tüm dairelerde bulunan ferah balkonlar ve gün ışığından maksimum düzeyde yararlanmayı sağlayan yüksek pencereler, kompakt ancak şık planlarla yüksek yaşam konforu sağlıyor. Az katlı blok yapısıyla proje, 7/24 güvenlik ve kontrollü giriş-çıkış sistemi vadediyor.

Enerji verimliliği yaklaşımı doğrultusunda projede güneş panelleri, gün ışığı sensörlü aydınlatma sistemleri, ısı ve ses yalıtımı, güneş kontrol camlarıyla yalıtımlı cephe çözümleri yer alıyor. Merkezi ısıtma ve VRV soğutma sistemiyle desteklenen proje, yüksek tavanlı iç mekanlar ve akıllı ev altyapısıyla rezidans standartlarını bütünlüklü şekilde tamamlıyor.

- Proje sakinlerine aktif yaşam imkanı sunuluyor

Proje, sunduğu sosyal donatılarla bölgedeki rezidans yaşam anlayışını güçlendiriyor. Yeşil alanlar, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, çok fonksiyonlu fitness alanı ve kapalı yüzme havuzu, proje sakinlerine aktif yaşam imkanı sunuyor.

SPA alanı, kapalı ortak alanlar, kapalı otopark, bisiklet ve motosiklet park alanlaryla elektrikli araç şarj üniteleri ise modern yaşamın gerektirdiği tüm konforları bir araya getiriyor.

Az katlı yerleşim düzeni, güvenli site yapısı ve özenle tasarlanmış peyzajıyla proje, semtin sakin ve karakteristik dokusuyla uyumlu yaşam atmosferi oluşturuyor. Semtin en işlek güzergahlarından biri olan İstanbul Caddesi'ne paralel konumuyla dikkati çeken projenin Göktürk Metro İstasyonu'na yakınlığı sayesinde kentin ana arterlerine ve İstanbul Havalimanı'na erişim sağlanıyor.

Metro hattı üzerinden İstanbul Havalimanı'na iki durakla Gayrettepe'ye ise yaklaşık 20 dakikada ulaşılabiliyor. Projenin satışa sunulmasıyla alıcılara yönelik çok avantajlı iki farklı ödeme kampanyası da devreye alındı. Kampanya kapsamında, yüzde 35 peşinat ve 60 ay 0 faiz seçeneğinin yanı sıra yüzde 35 peşinat, yüzde 20 indirim ve 40 ay vade alternatifleri sunuluyor.

Proje, yüksek yaşam standardı ve sürdürülebilirlik kriterlerini bir arada sunarken, devreye alınan ödeme seçenekleriyle hem oturum hem de yatırım amacıyla değerlendirmek isteyenler için alternatif oluşturuyor.