IC Enterra "Güneş Otlatma" ile doğal arazi yönetimi sağlıyor

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Hatay'ın Erzin ilçesinde faaliyet gösteren ve 100 megavat kurulu güce sahip Erzin-2 Güneş Enerjisi Santrali'nde (GES) "Solar Grazing" (Güneş Otlatma) olarak bilinen çevre dostu arazi yönetimi modelini uyguluyor.

25.06.2026 13:18:540
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IC Enterra "Güneş Otlatma" ile doğal arazi yönetimi sağlıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, temiz enerji üretimini yerel kalkınma ve ekolojik dengeyle buluşturan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Erzin-2 GES sahasındaki bitki temizliği için tamamen doğal bir modeli tercih ediyor.

"Güneş Otlatma" projesiyle en üst düzey İSG standartlarında sahaya alınan hayvanlar sayesinde yangın riski azaltılırken, çevreye ve bölge halkına doğrudan değer katılıyor.

Sahasında 250 binden fazla yüksek verimli fotovoltaik panele ev sahipliği yapan Erzin-2 GES, kendiliğinden yetişen ve özellikle yaz aylarında yangın riski oluşturabilecek bitki örtüsünün temizliği için tamamen doğal bir yöntem kullanıyor.

Mekanik ekipman kullanımını asgariye indirerek karbon emisyonunu ve gürültü kirliliğini azaltmayı hedefleyen proje kapsamında, temizlik çalışmaları bölgedeki yerel üreticilere emanet ediliyor.

Tesis çevresinde ikamet eden Mehmet Gökoğlu'na ait 200'den fazla küçükbaş hayvan, kontrollü şekilde santral sahasına alınarak otlatılıyor.

Böylece makine kullanımı yerine ekolojik döngü desteklenirken, bölgedeki geleneksel hayvancılık faaliyetlerine ve Yörük kültürüne de doğrudan ekonomik kaynak sağlanıyor.

Endüstriyel temiz enerji üretimini yerel kalkınmayla birleştiren bu modelde, iş güvenliği de en üst düzeyde tutuluyor. Hayvanların sahaya giriş, çıkış ve yayılım süreçleri, Erzin-2 GES'in İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kuralları ile ekipman güvenliği protokollerine yüzde 100 uyumlu olarak, belirlenen günlerde ve sürekli gözetim altında gerçekleştiriliyor.

Temiz enerji arzına sunduğu güçlü katkının yanı sıra biyo çeşitliliği ve toplumsal faydayı da gözeten IC Enterra, yenilenebilir enerji sektöründe operasyonel mükemmellik açısından örnek bir model teşkil etmeye devam ediyor.

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